الفنانة أروى تطلب الدعاء بعد ثبوت إصابتها بكورونا

المصدر: البيان - أحمد قوجة

أعلنت الفنانة والمذيعة اليمنية أروى نبأ إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر تغريدتها نشرتها يوم أمس الثلاثاء في حسابها الرسمي في "تويتر".

وطالبت أروى متابعيها بالدعاء لها، قائلةً: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية. ادعو لي الله ينجيني منها وما يلقطها زوجي وبنتي وعائلتي آمين".

ويذكر أن الفنانة اليمنية شاركت في شهر رمضان الماضي في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمه الفنان والإعلامي رامز جلال واستضاف عدداً من النجوم والمشاهير العرب وعرض على قناة "mbc مصر".