نقل الفنان ناجي الأسطا إلى المستشفى بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نقل الفنان اللبناني ناجي الأسطا إلى المستشفى بعد معاناته من مضاعفات شديدة جراء التقاطه عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويبدو أن ناجي يعاني من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، فتمّ نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحيّة.

ووفق المعلومات الأوليّة، حالة ناجي حاليّاً مُستقرّة تحت إشراف الأطباء.

وكان الفنان اللبناني ​ناجي الأسطا​ أعلن إصابته ب​فيروس كورونا​، وطلب من الجمهور الإنتباه على أنفسهم، إذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "نتيجة فحص الـPCR طلعت من كم يوم إيجابية.. وبلغت كل المقربين اللي خالطتهن.. فترة صعبة وبتمرق على خير إن شاء الله.. انتبهوا كتير على حالكن".