«دبي أوبرا» تروي شغف محبي «البيتلز»

المصدر: دبي - البيان

تقدم الفرقة الأشهـر عالمياً، «ذا بوتلغ بيتلز»، المعنية بتكريم موسيقى وأعمال البيتلز، أجمل أغنيات الفرقة الأسطورية في حفلين يقامان على مسرح «دبي أوبرا» يومي 27 و28 يناير.

ويترقب عشّاق البيتلز من جميع الأعمار هذا الحفل بفارغ الصبر لاستعادة أغنيات فرقة الروك الأعظم في التاريخ.

ويمكن لمحبي أغاني البيتلز الخالدة استعادة أمجادها مع أعضاء «ذا بوتلغ بيتلز» الأربعة. وسيدهشهم مدى التشابه المذهل مع الفرقة الأصلية الشهيرة بالمظهر والأصوات والحيوية والموهبة. وسيعود الضيوف إلى أجواء الستينات مع أجمل أغنيات البيتلز برفقة أوركسترا حية في ليلة من العمر.

40

يذكر أن فرقة «ذا بوتلغ بيتلز» انبثقت من العرض الموسيقي «بيتل مانيا» الذي أقيم على مسرح برودواي في عام 1980، أي بعد عشر سنوات تماماً من إعلان بول مكارتني عن حلّ فرقة البيتلز الأصلية. واليوم بعد مرور 40 عاماً على إطلاقها، تواصل هذه المجموعة مشوارها الناجح في نشر أعمال الفرقة الأصلية في جميع أنحاء العالم.

إقبال كبير

يشار إلى أن فرقة «ذا بوتلغ بيتلز» أحيت منذ انطلاقها أكثر من 4000 عرض بيعت جميع تذاكرها بالكامل. ويمكن لعشّاق الموسيقى استعادة أغنيات البيتلز الخالدة في الحفل المرتقب في دبي أوبرا - الوجهة الترفيهية الفريدة في وسط مدينة دبي.