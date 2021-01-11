إصابة الإعلامي المصري مفيد فوزي بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا.

وكتب الشناوي عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك: «الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا، وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري».

وأضاف: «أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده، ألف سلامة عليك أستاذنا. يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دايما تبرع في سردها لنا».