انتهاء أزمة الفنانين باسم سمرة ورحاب الجمل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن انتهاء الأزمة بين الفنانين باسم سمرة ورحاب الجمل، مؤكداً نجاح الصلح بينهما.

وقال زكي، بحسب ما نشر موقع "مصراوي" الإخباري: "هما الاتنين عملولي زيارة في البيت النهاردة، وتقدموا باعتذار لي وللنقابة، وراضوا بعض وصالحوا بعض وصفّوا ما بينهما".

وأضاف: "نأمل أن تكون المشكلة انتهت تماماً بين الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل، وأنا بكرة هعرض على مجلس إدارة النقابة هذا الصلح على أمل حفظ التحقيق إن شاء الله".

كان نقيب المهن التمثيلية في مصر، قد أعلن، أمس، إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة، بعد الاتهامات المتبادلة بينهما.