بعد إصابته بكورونا.. أمير كرارة يكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد سلبية المسحة الطبية الأخيرة.

وقال كرارة، اليوم، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستغرام": "الحمد لله، فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا، المسحة سلبي، وربنا يشفي كل مريض".

كان أمير قد أعلن إصابته نهاية شهر ديسمبر الماضي، ناصحاً كل من تعامل معه خلال تلك الفترة بالعزل الذاتي، وطالباً الدعاء من جمهوره ومحبيه.

يُذكر أن الفنان أمير كرارة يشارك خلال رمضان المقبل في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يضم العديد من النجوم الكبار، على رأسهم أحمد السقا، ومي عمر، وفردوس عبد الحميد، وعدد من الفنانين.