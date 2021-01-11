محمد منير يكشف حقيقة وضعه الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

رد الفنان المصري محمد منير على شائعات مرضه، التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه بخير وبصحة جيدة.

وقال النجم الكبير محمد منير: "أنا زي الفل الحمد لله واسمعوا أغنيتي الجديدة (فينك يا حبيبي)" في تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السابع. وأعرب عن سعادته بردود الفعل على أغنيته الأولى "باب الجمال" وإشادة الجمهور بها، وطمأن جمهوره على صحته، وقال: "أنا زي الفل الحمد لله".

وأصدر منير أغنية جديدة من ألبومه بعنوان "فينك يا حبيبي" وهي أغنية من الفلكلور النوبي، وتروي الأغنية قصة فراق الأحباب، وهي من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين، ومن توزيع أمير محروس، ويضم الألبوم 5 أغنيات يطرحها بطريقة السنجل كل فترة.

ومن المنتظر أن يطرح منير الأغنيات الباقية من الألبوم خلال الأيام المقبلة، وهي "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي وأغنية "زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، وأغنية "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا، ليكون الألبوم متوافرًا على المنصات الإلكترونية فى أقل من شهر ونصف الشهر".