الحزن يخيم على عادل إمام بعد وفاة رفيق دربه هادي الجيار

المصدر: البيان الإلكتروني

علامات الحزن كانت بادية على الفنان عادل إمام، حين نعى صديقه الراحل الفنان هادي الجيار الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. ونشر الزعيم كغيره من الفنانين الكبار، رسالة مؤثرة وصف فيها رفيق دربه بالفنان الكبير.

وتقدم عادل إمام لأسرة الفنان الكبير بالتعازي الحارة، ونشر صورة تجمعه بالجيار في كواليس أحد الأعمال الدرامية التي جمعتهما في السنوات الأخيرة وعلق عليها قائلاً: "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. خالص العزاء للأسرة الكريمة".

ويذكر أن أهم الأعمال التي قدمها الجيار كانت مع الفنان عادل إمام، كما كانت بداية شهرته في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وحقق الثنائي نجاحا كبيراً، وتشاركا في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والتي كانت آخرها مسلسل "فلانتينو" الذي عرض في رمضان الماضي.