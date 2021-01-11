طارق المنهالي يحيي «خط الدفاع الأول» بأغنية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق الفنان طارق المنهالي، أغنيته الجديدة بعنوان «خط الدفاع الأول»، تثميناً لدور القيادة الرشيدة في تكريم ودعم جنود خط الدفاع الأول، في مواجهة وباء وفيروس «كورونا»، وإيماناً من مبدأ أن الفن رسالة مجتمعية سامية، تصب في المقام الأول في خدمة الوطن والمواطن. وجاءت أغنية «خط الدفاع الأول»، تكريماً واعتزازاً بخط الدفاع الأول، على ما قدمه أعضاؤه من جهود خلال جائحة «كورونا».

والأغنية من ألحان طارق المنهالي وغنائه، ومن كلمات الشاعر هادي المنصوري، وتوزيع المايسترو محمد القحوم، وميكس ماستر علي رمضان، وإشراف عام الفنان فادي الساري. وقد حققت الأغنية انتشاراً واسعاً، بعد إطلاقها مع احتفالات بداية العام الجديد 2021، في القنوات التلفزيونية والإذاعية، ووسائل التواصل الاجتماعي.