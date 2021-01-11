«ماشا» تصطحب «الدب» في رحلة إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

لم يكن من الممكن أن تبقى شخصيات المسلسل الكرتوني الروسي الشهير، صاحب أعلى مشاهدات في العالم، «ماشا والدب»، خارج قائمة محبي وزوار دبي، ولهذا قررت «ماشا» أن تصطحب «الدب» في رحلة إلى «دانة الدنيا».

أعلن «سيتي سنتر مردف» عن استضافته شخصيات المسلسل الكرتوني الشهير «ماشا والدب»، حيث بدأت «ماشا» برفقة «سيد دب» بتقديم مغامرة مشوّقة في مركز التسوق، ابتداء من 7 وتستمر لغاية 16 الجاري.

ويأخذ «ماشا والدب – سوبر ماشا»، الأطفال في مغامرةٍ مشوّقة، من خلال خمسة عروض يومياً بين الساعة 12:00 ظهراً و20:00 مساءً. وسيتضمن العرض الذي يستغرق 30 دقيقة رقصاً وغناءً على أنغام أغنيات وألحان ماشا المميزة والمحببة لدى الأطفال.

ويتمحور المسلسل الكرتوني «ماشا والدب - سوبر ماشا»، حول الشخصية المحببة «ماشا» التي تصبح بطلة خارقة وتقوم بمساعدة أي شخص يحتاج إلى المساعدة. يتميز البرنامج بقالبه التعليمي بأسلوب فيه الكثير من المغامرة والتشويق في سرد القصص. كما يسلط الضوء بإتقانٍ تام على الأسس ومبادئ العلاقات الأسرية والصداقة، ويُمكن للأطفال من جميع الأعمار والثقافات فهمه بسهولة.