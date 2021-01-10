تغير كبير في ملامح الممثل السوري أحمد الأحمد.. هل أجرى عملية تجميل؟

المصدر: البيان - أحمد قوجة

أثارت الصورة التي نشرها الفنان السوري أحمد الأحمد في حسابه الرسمي في إنستغرام، ردود فعل متباينة بين جمهوره ومتابعيه، وذلك بعد أن تغيرت ملامحه بشكل كبير بعد إجراء عملية تجميلية لأنفه.

وفي تبريره للصورة نشر الأحمد معلقاً: "قريباً شخصية سعيد، رمضان 2021.. كل المحبة لكم".

لكن الصورة أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها محبوه عبر صفحاتهم متسائلين حول إذا ما كان النجم قد خضع لعملية تجميل فعلاً، في أنفه أم أنه مجرد ماكياج من أجل الشخصية الجديدة التي سيؤديها؟

وقال أحدهم: أعتقد أن هذا الشيء أكبر خطأ ممكن أن يرتكبه فنان مثل أحمد الأحمد، لأن أنفه قديماً كان يعطيه هيبة وكاريزما، أكثر من الآن، غريب والله مرض العمليات التجميلية بالوسط الفني".

ورأى كثيرون أن شكل الأحمد تغير كثيراً لدرجة أنهم لم يتعرفوا عليه.

يذكر أن الأحمد الأحمد سيطل على جمهوره في موسم رمضان الدرامي، من خلال مسلسل "خريف العشاق" الذي يجري تصويره حالياً، وهو من تأليف ديانا جبور وإخراج جود سعيد.

ويرصد العمل مراحل مهمة في المجتمع السوري من خلال قصص وحكايات مستوحاة من الواقع.