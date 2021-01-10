تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

المصدر: البيان الإلكتروني

شيع اليوم الأحد جثمان الفنان الراحل هادي الجيار ، بعد وفاته، عن عمر ناهز الـ 71 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة، وتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص عدد من الفنانين حضور مراسم الجنازة، منهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من الفنانين، منهم منير مكرم، فتوح أحمد، هشام ماجد، وزوجة وأبناء الراحل.

كان الفنان الراحل من مواليد عام 1949، وحصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، وقدم عدد كبير من الأعمال من بينها، مسرحية «مدرسة المشاغبين»، و«مازال النيل يجري»، «الأسطورة»، «انا وأنت وبابا في المشمش»، «الضوء الشارد»، «سلسال الدم»، «حق ميت»، «عوالم خفية»، «احترس من عصابة النساء»، وعدد آخر من الأعمال.

يذكر أن الفنان الراحل هادي الجيار لم يستكمل باقي مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك لم استكمال تصوير مشاهده بمسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .

وتعد هذه هي الوفاة الثالثة في الوسط الفني المصري التي تحدث نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعد الفنانة رجاء الجداوي والفنان فايق عزب.