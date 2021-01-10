الفنان حسن الرداد ناعياً والدته: مع السلامة يا أغلى وأطيب أم

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الفنان حسن الرداد والدته عبر حسابه تالرسمي على فيسبوك قائلا:: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

ونعت النجمة إيمى سمير غانم، وفاة حماتها ووالدة زوجها النجم حسن الرداد، حيث نشرت صورة تجمعها بها وبزوجها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي و أمي.

وتابعت: "هيوحشني حبك ليا و بوستك ليا كل يوم الصبح، فاديه الرداد يا أعظم أم و أحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفه في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك، ربنا يرحمك و أشوفك في الجنة وأحضنك، بحبك".

وقرر الفنان حسن الرداد، تشييع جثمان والدته وإقامة صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص الموجود بجوار منزل الراحلة بمسقط رأسها بمحافظة دمياط، ودفنها هناك بمقابر العائلة، ومن المقرر مغادرة الجثمان من المستشفى بعد شروق الشمس للحاق بأداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر.

يذكر أن والدة حسن الرداد تعرضت لأزمة صحية خلال الأشهر الماضية وتم نقلها للمستشفى أكثر من مرة.