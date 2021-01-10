هادي الجيار.. رحيل مفاجئ يربك الدراما المصرية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يتمكن جسد الفنان المصري هادي الجيار، 71 عاماً، من مواجهة فيروس كورونا لفترة أطوال، بعد أن وقع ضحية له قبل أيام قليله، ليسلم الفنان الروح إلى بارئها، تاركاً وراء ظهره أرشيفاً متكاملاً وأعمالاً يزيد عددها عن 200 عمل، تتأرجح بين الدراما والسينما والمسرح. جسد هادي لم يسعفه طويلاً، ليبقى واقفاً على قدميه، ويكمل بقية مشواره مع "الاختيار 2"، العمل الذي وقع عليه قبل فترة وجيزة من دخوله أروقة المستشفيات، إثر اصابته بفيروس كورونا، ليحرم الموت هادي من مشاركة نجمي العمل كريم عبد العزيز واحمد مكي، فرحة رؤية الجزء الثاني والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

هادي الجيار، الذي ذاع صيته بعد مشاركته في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، ترك مكانه فارغاً في مسلسل "موسى"، الذي بدأت أعمال تصويره أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل، وها هو يودع زملاء له بعد أن غادر مشهد الحياة، ليرثيه ثلة من النجوم الذين عملوا معه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن البسوها ثياب الحداد، مستحضرين في الوقت ذاته، جملة من أعماله، فهو أحد الذين تركوا علامة فارقة في مسلسل "المال والبنون" وكذلك "الراية البيضا"، و"الضوء الشارد" و"الأسطورة" و"ولد الغلابة" و"أبناء ولكن"، وعدد كبير من الأعمال الدرامية، وهو إحدى شخصيات أفلام "ثم تشرق الشمس"، و"احترس عصابة النساء"، وأيضاً "رحلة المشاغبين" التي رأت النور في فترة الثمانينات من القرن الماضي.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يحدث رحيل هادي الجيار، الذي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970، "ارتباكاً" في مسيرة "الاختيار 2"، حيث كان الراحل قد صور خلال الفترة الماضية جزءاً من مشاهده التي يجسد فيها دور والد الفنان أحمد مكي، نعته نقابة الممثلين بمصر، التي أعلنت على الملأ خبر رحيله، بسبب فيروس كورونا، ليكون الجيار ثالث ضحايا الفيروس في الوسط الفني، بعد الراحلة رجاء الجداوي وفايق عزب.

نجوم كثر رثوا الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم الفنان عادل إمام، الذي كتب على "تويتر": "إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله والدوام لله في وفاة الفنان العظيم والفنان القدير هادي الجيار"، واصفاً إياه بأنه كان "من أعز أصدقائه"، وعلى ذات النسق سار الفنان محمد امام، وزميلته رانيا يوسف، وأيضاً الفنان كريم عبد العزيز الذي كتب على تويتر: "وفاة الفنان الكبير هادي الجيار، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال"، أما الكاتب المصري هاني سليم فكتب: "وفاة الفنان العملاق والخلوق وهادئ الطباع هادي الجيار، أحد رموز الفن والسينما المصرية في زمن الفن الجميل".

خبر رحيل الجيار، كان كفيلاً بدعوة العديد من محبيه للقيام بنشر مجموعة من الصور النادرة التي يظهر فيها الراحل، مع عدد من نجوم مسرحية مدرسة المشاغبين، إلى جانب صور أخرى لمشاهد من أعماله الدرامية.