وفاة ‏أحد أبطال مدرسة المشاغبين الفنان هادي الجيار بعد إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

الفنان القدير ذاع صيته بعد مشاركته في مسرحية مدرسة المشاغبين وله علامات مميزة في مسلسل المال والبنون، الراية البيضا، وأبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان وأفلام ثم تشرق الشمس عام 1971، واحترس عصابة النساء وعام 1986، ورحلة المشاغبين عام 1988، إضافة إلى العديد من الأعمال الحديثة فهو شريك نجاح لكثير من النجوم ولكن حالته الصحية كانت أثرت عليه بشكل كبير.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وفق "اليوم السابع".