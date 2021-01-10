عائلة عارضة الأزياء ستيلا تينانت تكشف انتحارها

المصدر: وكالات

كشفت عائلة عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تينانت التي برزت منذ تسعينات القرن الماضي، أن وفاتها في أواخر ديسمبر الماضي عن عمر يناهز الخمسين كانت بفعل انتحارها.

وأوضحت العائلة في بيان أصدرته أن «ستيلا لم تكن على ما يرام في الآونة الأخيرة، وبالتالي يحزننا أنها لم تكن تشعر بأنها قادرة على الاستمرار، على الرغم من حب أقرب الناس إليها».

وأضاف البيان أن الراحلة «كانت تملك روحاً جميلة، أحبها أفراد عائلتها وأصدقاؤها الطيبون، وكانت امرأة حساسة وموهوبة، كان لإبداعاتها وذكائها وروح الدعابة لديها أثر في نفوس الكثير من الناس».

وتوفيت ستيلا تينانت في 22 ديسمبر، بعد خمسة أيام من عيد ميلادها الخمسين.

وأعلنت الشرطة أن وفاتها لا تُعد مشبوهة.

وكان مصور الأزياء ستيفن ميزل قد اكتشف العارضة المتحدرة من عائلة أرستقراطية بريطانية.

وكان الاختيار يقع بانتظام على ستيلا لعروض جاني فرساتشي وجون غاليانو وألكسندر ماكوين، وكذلك لحملات «شانيل» الإعلانية.

وتصدرت ستيلا غلاف كبرى مجلات الموضة مثل «فوغ»، وتزوجت عام 1999 من المصور الفرنسي ديفيد لاسنيه.