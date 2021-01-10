قرار بمنع باسم سمرة ورحاب الجمل من التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر إنه تم منع الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل من مزاولة مهنة التمثيل داخل وخارج مصر لحين انتهاء التحقيقات بالنقابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن منع سمرة والجمل من مزاولة المهنة جاء نتيجة عدم التزامهما بقراره بعدم تداول الخلاف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وانتظار التحقيقات ، مشيرا إلى انه لن يسمح بالإساءة للوسط الفني.

وكشف أن التحقيق سيتم خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وسيتم تفريغ الكاميرات لمعرفة الحقيقة وتوجيه العقاب لمن يستحقه، معقبًا: «عيب نعمل كده في سمعة بلدنا».

وحدثت مؤخرًا أزمة بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل ما جعلهما يتبادلا الاتهامات فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي.