جديد الحالة الصحية للفنان هادي الجيار .. ومناشدات بالدعاء

كشف الدكتور منصور خليل، مدير عام مستشفى الهرم، بمصر عن حالة الفنان هادى الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه ما زال في الرعاية المركزة، موضحًا أن حالته غير مستقرة حتى الآن، وهو على جهاز التنفس الصناعي، ويتم إعطاؤه العلاجات الخاصة بالفيروس.

وقال الدكتور منصور خليل إن هادي الجيار كان قد وصل إلى مستشفى الهرم مصابًا بفيروس كورونا، ولكنه يعانى من مشاكل صحية أخرى بجانب الإصابة بالفيروس، ما أدى إلى حدوث مضاعفات شديدة جعلته على أجهزة التنفس الصناعي وحالته غير مستقرة، موضحًا أن تقييم حالته سيكون يوم غد الأحد، حيث إن حالته لم تتحسن بعد وفق صحف مصرية.

وطلبت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، من متابعيها وجمهورها الدعاء بالشفاء للفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت نهال عنبر صورة للفنان هادي الجيار معلقة عليها قائلة: "ارجوا الدعاء للصديق وعشره العمر الفنان العظيم هادي الجيار هو في حاله حرجه ربنا يشفيه ويعافيه و يخفف عنه".



وكان الفنان هادي الجيار أصيب بفيروس كورونا منذ 3 ايام، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وكشف المخرج تامر حمزة أن هادي الجيار كان قد أجرى عملية جراحية بالقلب، وهذا ما تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، خاصة أن ذلك الفيروس تشتد خطورته عندما يصاب به من يعانون أمراض القلب والرئة والسكر.

وقال الفنان محمود عامر أحد الأصدقاء المقربين للفنان هادي الجيار إنه يتمنى أن تمر الساعات القادمة بسلام، حتى تستقر حالته الصحية، مطالباً الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

والذي زاد من خطورة الحالة الصحية للفنان هادي الجيار هو معاناته من بعض الأمراض بالرئة، لذلك يحاول الفريق الطبي المشرف على علاجه السيطرة على الفيروس حتى لا يتمكن من السيطرة على الرئة، وتقليل نسبة الأكسجين في الدم.

وكان الفنان هادي الجيار قد انضم في وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمي.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجي عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

وحاول عدد كبير من النجوم الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان هادي الجيار ومنهم الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأحمد العوضي ومحمد رمضان والفنان عادل إمام، إلا أنه لم يستطع التواصل معهم هاتفياً، واكتفى هؤلاء النجوم بالاطمئنان على حالته بالتواصل مع عدد من أفراد أسرته.