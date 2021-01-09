بعد غياب طويل.. فادية عبد الغني: كورونا سيقضي على الفنانين

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت الفنانة فادية عبد الغني المنتجين في مصر إلى أن يستغلوا وجود الفنانين قبل أن يرحلوا بسبب فيروس كورونا.

وقالت عبد الغني، خلال لقائها على قناة "دي إم سي"، أمس: "الحقونا هتندموا.. كورونا هتاخدنا واحد ورا التاني".

وأضافت: "غيابي عن الساحة الفنية مش ذنبي، أنا موجودة وأعمالي بتتذاع وشغلي مالي القنوات".

وتابعت: "بعتبر نفسي عملت حاجات كويسة في تاريخ الفن، ومش عاوزة أقلل من قيمة اللي عملته".

يُذكر أن آخر أعمال فادية عبد الغني الدرامية كان مسلسل "الحلال" من بطولة سمية الخشاب وبيومي فؤاد ويسر اللوزي ودينا فؤاد ومها أحمد، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.