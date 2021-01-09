وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس متأثر بإصابته بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الفنان الكويتي صادق الدبيس عن عمر ناهز الـ 62 عاما ، متأثر بإصابته بمرض السرطان .

ونعت ابنته دانة والدها ونشرت خبر وفاته في حسابها على إنستغرام ..

وكانت ابنة الفنان الدبيس قد نشرت أخيرا صورا لوالدها من على سرير المرض طالبة الدعاء له ، وكذلك فعل عدد من فناني الكويت.

والدبيس من مواليد 1958، وشارك في العديد من البرامج والأعمال الفنية، منها: سلامتك، وقاصد الخير، وأبناء الغد، وسوق المقاصيص.

ودخل الدبيس المجال الفني العام 1983، وشارك في أعمال عديدة، وأصيب بسرطان الأمعاء في العام 2019، ومنذ ذلك الوقت وهو يعالج بالكيماوي.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية، خاصة المسلسلات التلفزيونية، ومنها:“ريال وست حريم، الملكة، 2 في الإسعاف، أميمة في دار الأيتام، أم سعف جت كوم 2، في البيوت أسرار، الاختيار الصعب، فريج صويلح، دلق سهيل ج2، العقاب، قاصد خير“.

كما شارك في مسلسلات إذاعية مثل:“مصادفة تلاقينا، فارس مع النفاذ، قلب حنون، راعي الديوانية، وعند جهينة الخبر اليقين، نافذة على التاريخ، أم سعف جتكم“، ومن المسرحيات التي شارك فيها:“الأميرتان، دقت الساعة، الأميرات الثلاث“، وقدم برنامج ”سلامتك“.