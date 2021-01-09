تغريدات النجوم بين الهدوء وصدّ الهجمات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة لكل أعمالهم، ولبعض من تفاصيل حياتهم الشخصية، وفي الوقت الذي ينشغل بعضهم بترويج أعماله، سعى آخرون إلى تبرئة أسمائهم من حسابات مزيّفة، ومحاولة صد الهجمات والانتقادات التي يتعرضون لها. وفي تقريرنا الأسبوعي، الراصد لتغريدات النجوم، بدا نجوم الإمارات أكثر هدوءاً، بينما حافظ نجوم الخليج على وتيرة أعمالهم الجديدة، في حين انشغل نجوم الفن العربي بالدفاع عن أنفسهم.

البداية كانت مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي كشف عبر حسابه على تويتر، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»، حيث قام بمشاركة متابعيه صورة خلال تلقيه اللقاح، وغرد بالقول: «الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»، والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن».

في المقابل، أطلق الفنان مرعي الحليان، عبر «إنستغرام»، حملة ترويجية لمسرحيته «عائلة نيولوك»، مرفقاً ملصق العمل بتعليق قال فيه: «عرض كوميدي اجتماعي هادف، ما زال يبحث عن مكان للعرض».

خليجياً، بدا عدد من النجوم مشغولين في الاستعداد لأعمالهم الجديدة، كما الفنانة نوال الكويتية التي يبدو أنها تقف على خط واحد مع الفنان عبادي الجوهر، حيث يتوقع أن يعيدا النبض إلى تعاونهما الفني، عبر أغنية جديدة تعكف عليها حالياً نوال، وسيتولى عبادي الجوهر تلحينها، وذلك بحسب ما كشفه مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عبادي الجوهر ونوال وزوجها مشعل العروج خلال جلسة عمل، وكانت نوال قد أكدت أن العمل المنتظر الذي لم تكشف عن تفاصيله، سيكون «إضافة كبيرة» لتاريخها ومسيرتها..

في حين بدا الفنان رابح صقر، مشغولاً بالترويج لألبومه الجديد «مرحباً»، وفقاً لما يظهره حسابه على موقع «تويتر»، حيث عبّر صقر في أكثر من تغريدة عن سعادته بالردود الإيجابية التي حصدها ألبومه، ناشراً في الوقت ذاته تغريدة تكشف عن تصدر هاشتاغ رابح صقر لقائمة الأعلى مشاهدة على تطبيق تيك توك، بعد وصوله إلى 63 مليون مشاهدة، إثر صدور الألبوم الجديد. بينما نشر الفنان الكويتي داوود حسين، على «إنستغرام» مقطعاً مصوراً، يجمعه مع فهد الشمري، حيث قدما فيه مشهداً كوميدياً قلدا فيه مجموعة من الأصوات، وأرفق داوود المقطع بتعليق قال فيه: «هناك طيبون تلتقي بهم تشعر بأنك تعرفهم من سنين.. طاقتهم إيجابية، يدخلون القلوب بسرعة، روحهم جميلة، تشعر بنقاوتهم، منهم المبدع فهد الشمري»، والذي وصفه داوود بـ «كنز الكركترات والأصوات المتميزة في الإعلام».

عربياً، بدا المشهد مغايراً، ففي الوقت الذي انشغل فيه الفنان قصي خولي بترويج عمله الدرامي الجديد «لا حكم عليه»، شن رواد التواصل الاجتماعي، حرباً على الفنان أويس مخللاتي بعد نشره مجموعة صور، خلال حضوره عزاء المخرج الراحل حاتم علي، حيث اتهمه البعض باستغلال المناسبة، والقيام بجلسة تصوير خاصة به، والتسويق لنفسه، لا سيما وأن الراحل ظهر في خلفية إحداها، في حين أن كل الصور حملت توقيع المصور.

وفي السياق ذاته، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي، عبر ستوري «إنستغرام»، تحذيراً لكل من يحاول انتحال شخصيتها، إثر زيادة ظاهرة استخدام اسمها في الترويج لمنتجات التجميل والموضة وكذلك ورش التمثيل، وأكدت هيفاء في تحذيرها أنها ستقوم بمقاضاة أي شخص ينتحل اسمها، حيث قامت بمشاركة بوستر يدعو الفتيات الجميلات للخضوع لاختبار أداء لفيلم من بطولتها، وأكدت هيفاء في منشورها، أن «القصة مفبركة»، وإنها لا تعلم شيئاً عن الفيلم ولا عن ورشة الاختبار، وكانت بعض الحسابات قد زجت أخيراً باسم هيفاء في الخلاف الذي نشب بين أصالة وزوجها السابق طارق العريان، بعد أن تمت فبركة تعليق منسوب إليها، وهو ما نفته هيفاء لاحقاً.

ومع استمرار حالات التنمر على النجوم، أطلقت الفنانة المصرية وفاء عامر والإعلامية بسمة وهبة أخيراً، حملة «لا للإهانة»، حيث طالبتا عبر فيديو مشترك نشرتاه على «إنستغرام»، بضرورة إيقاف حملات الإهانة والتنمر على النجوم والشخصيات العامة، وطالبتا الحكومة المصرية بحمايتهن من حالات التنمر التي يتعرضن لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ناشدت كل نجمات الفن العربي إلى الانضمام إلى الحملة والدعوة لوضع تشريعات بحق المتنمرين.

وعلى صعيد آخر، فاجأت الفنانة روبي جمهورها، بعودتها إلى الغناء بعد غياب 20 عاماً، حيث نشرت على صفحتها في فيسبوك، مجموعة صور تجمعها مع فريق عمل ألبومها الجديد، ومن بينهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع توما، وقالت روبي إن الاسم المؤقت لألبومها هو «حتة ثانية»، وإنها تتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء من بينهم عزيز الشافعي، وأكدت قيامها بتصوير أغنيتين من الألبوم تمهيداً لطرحهما في الفترة المقبلة.

في حين، افتتح الفنان ناصيف زيتون أعماله في 2021 بطرح فيديو كليب لأغنيته الجديدة «أنت وأنا» على قناته الرسمية في «يوتيوب»، والتي تمكنت من تصدر الموقع، وكان ناصيف، قد علّق عليها في تغريدة أطلقها على تويتر بالقول: «أصبح بإمكانكم مشاهدة فيديو أغنيتي الجديدة (أنت وأنا) على يوتيوب، وهي من كلمات عادل رافول وألحان وسيم بستاني»، بينما تمنى الفنان راغب علامة للجميع بداية سعيدة، حيث كتب عبر انستغرام: «لقد اشتقنا بالفعل للاحتفال معاً، حتى الآن مرت 6 أيام على بداية 2021، وأتمنى لكم جميعاً أن تكون بدايتكم عظيمة هذا العام».