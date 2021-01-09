وفاة مصمم الأزياء الهندي ساتيا بول عن 78 عاماً

المصدر: بومباي - أ ف ب

توفي عن 78 عاماً مصمم الأزياء الهندي ساتيا بول الذي تحمل علامته التجارية اسمه، ومن أبرز إنجازاته تطوير الساري، وهو الزيّ النسائي الهندي التقليدي، بطبعات معاصرة. وقضى الراحل آخر أيامه في صومعة تعرف بـ«أشرم» في مدينة كويمباتور جنوبي الهند، حيث كان يتعافى من سكتة دماغية أصيب بها الشهر الفائت.

وقال بونيت ناندا، نجل الراحل، إن والده الذي كان شغوفاً بالروحانيات منذ صغره.

وكتب ناندا على فيسبوك، إن «من عرفوه في مرحلة ما من حياتهم سيتذكرونه على أنه الشخص الذي كان يمنح حبه من دون تردد أو حدود»، مشيراً إلى أنه «رحل بمرح ومن دون خوف».

وذاع اسم ساتيا بول في مجال بيع الساري اعتباراً من سنة 1980، قبل أن ينشئ علامته التجارية الخاصة بعد ذلك بخمس سنوات.

ودمج ساتيا بول في تصاميمه الرائدة تقنيات النسيج الهندية مع الرسوم المعاصرة فأحدث من خلالها ثورة في عالم الساري من خلال طبعاته المميزة، وبعضها من النمط التجريدي.

ولم يكتف المصمم المولود في فبراير 1942 بتصاميم الساري، بل صمم كذلك أكسسوارات كالأوشحة وربطات العنق. وأنشأ شبكة من المتاجر في ثماني مدن هندية، ونشاطها التجاري مزدهر اليوم عبر الإنترنت.