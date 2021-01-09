قوة «الأكشن» تتعاظم على شباك التذاكر المحلي

المصدر: دبي ـ البيان

تصاعدت قوة أفلام «الأكشن» على شباك التذاكر المحلي، لتحتل المراتب الأولى فيه، فيما تجاوز فيه إجمالي عدد التذاكر المباعة في الصالات المحلية حاجز 50 ألف تذكرة خلال الفترة من 31 ديسمبر الماضي وحتى 2 يناير الجاري، في وقت تستعد فيه دور العرض لفتح أبوابها أمام أفلام جديدة امتازت بحكاياتها الكوميدية وذهاب أخرى نحو المغامرات.

على صعيد شباك التذاكر، فقد احتل فيلم «ووندر وومان 1984» المرتبة الأولى فيه، بعد جمعه لنحو 15599 تذكرة خلال الفترة من 31 ديسمبر الماضي وحتى 3 يناير الجاري، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 176285 تذكرة، ورغم الأداء الجيد الذي حققه فيلم «ووندر وومان 1984» في الإمارات، إلا أن رحلته على مستوى العالم واجهت صعوبات كثيرة، ليبدو أن أبطاله لم يكتفوا بخوض حرب ضد أعدائهم «لورد ماكس» و«ذا شيتا»، ليخوضوا حرباً أخرى ضد فيروس كورونا، الذي أثر كثيراً على إيرادات الفيلم عالمياً والتي وصلت إلى 118 مليوناً و200 ألف دولار فقط، منذ بدء عروضه في عدد من صالات السينما بدول العالم، في 25 ديسمبر الماضي وحتى الآن. وكانت التقارير قد أشارت إلى تحقيقه لإيرادات ضعيفة فعلى شباك التذاكر الكوري، حيث لم يجمع سوى 605 آلاف دولار، حيث لم يساعد إعلان الشركة المنتجة له عن نيتها إنتاج جزء ثالث له، في رفع مستوى الإيرادات.

أما فيلم «سول» فقد احتل المرتبة الثانية في شباك التذاكر المحلي، بواقع 15.599 تذكرة خلال الفترة ذاتها، بينما جاء الجزء الثاني من فيلم (Bigfoot 2) ثالثاً بعد تمكنه من بيع 5163 تذكرة في أول ثلاثة أيام من بدء عروضه، تلاه فيلم الأكشن (PRIMAL) لنيكولاس كيج، والذي باع نحو 4167 تذكرة في الفترة ذاتها، أما فيلم (LEGACY OF LIES) فاحتل المرتبة الخامسة، بعد نجاحه في جمع 3283 تذكرة خلال أول 3 أيام من انطلاق عروضه في الصالات المحلية.

على الطرف الآخر، تستعد صالات السينما المحلية لاستقبال دفعة جديدة من أفلام الكوميديا والمغامرات، التي يتوقع أن تحقق نجاحاً على شباك التذاكر المحلي، ويرافق هذه الدفعة أيضاً مجموعة من أفلام الانيمشن، تالياً نستعرض 3 من أبرز الأفلام التي ستعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Horizon Line

• إخراج: ميكائيل مارسيمان

• بطولة: ألكساندر دوتسش، وأليسون ويليامز، وبيرل ماكي

يأتينا هذا الفيلم من السويد، ليروي لنا حكاية شيقة فيها الكثير من «الأكشن»، حيث تدور الأحداث حول زوجين يستقلان طائرة صغيرة من أجل الوصول إلى جزيرة استوائية، لحضور مراسيم حفل زفاف، إلا أن قائد الطائرة يصاب بأزمة قلبية خلال وجودهما في الأجواء، الأمر الذي يضع الزوجين في موقف صعب، يواجهان فيه الخطر من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقفة رجالة

• إخراج: أحمد الجنايني

• بطولة: ماجد الكدواني، وأمينة خليل، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي ومحمد سلام

فيلم كوميدي بامتياز، سابقاً كان يحمل عنوان «عواجيز الفرح» قبل أن يتم تغييره لاحقاً، وحكايته تدور حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية. التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق الفيلم لنجاح ملحوظ في صالات السينما، لا سيما بعد تمكن «تريللر» الفيلم من تحقيق مشاهدات عالية وصلت إلى 8 ملايين في غضون 48 ساعة من طرحه على يوتيوب.

The Marksman

• إخراج: روبرت لورينز

• بطولة: ليام نيسون، كاثرين وينيك، تيريزا رويز

يبدو أن الممثل ليام نيسون لا يوجد لديه نية بترك أفلام الأكشن، والتوجه نحو نوعية أخرى، وها هو يطل عبر هذا العمل الذي تدور أحداثه حول مزرعة، حيث يسعى العضو السابق في «المارينز» الذي يعيش في إحدى المناطق التابعة لاريزونا، إلى مساعدة طفل صغير على الهرب من عصابة مكسيكية تعمل في تجارة المخدرات، وهو ما يتطلب منه الخوض في مغامرات وحروب صعبة.