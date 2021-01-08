«زايد مجدها».. رسالة محبة من نجوى كرم للإمارات

المصدر: دبي - غسان خروب

أيام قليلة تفصلنا عن موعد حفل الفنانة نجوى كرم، الذي تستضيفه دبي في مركزها التجاري العالمي، ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تغني فيها «بنت الكرم» في «دانة الدنيا»، إلا أن هذه المرة، تبدو مختلفة، حيث آثرت نجوى أن تسبق حضورها وحفلها، بتوجيه رسالة محبة إلى الإمارات، عنوانها «زايد مجدها»، تُكرم فيها «دار زايد»، وبصمات المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسس الدولة، وأطلق مسيرتها التنموية والحضارية، حتى باتت الدولة قبلة لكل من يبحث عن الأمل والسعادة.

مجد وإنجازات

في الأغنية، تغنت «بنت الكرم»، بمجد دولة الإمارات، وبإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قالت بأنه «يُحلق على حدود النجمات»، قائلة إن «العز يركع على درجه»، واصفة «دار زايد»، بأنها «أرض المعجزات»، كما تغنت أيضاً بإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي وصفته بـ «المرجع»، وبأنه استطاع أن يـ «هز الكون»، وأن همه هو أن «يبقى المجد متربعاً في أرض الإمارات».

أمل وشوق

«رسالة حب لوطن فتح قلبه أمام اللبنانيين»، بهذا التعبير، وصفت الفنانة نجوى كرم أغنيتها، مشيرة في تصريحات أدلت بها لـ «سكاي نيوز عربية»، إلى أن «الفنان لا دخل له بالسياسة، وإنما له دخل بالحب والسلام والفرح، ورسالته تكون عبارة عن أمل وشوق، يحملها من وطنه إلى الأوطان الأخرى». وأضافت: «ما أحمله بصوتي اللبناني، هو تحية كبيرة إلى الشعب الإماراتي الحبيب، ولكل اللبنانيين الذين يعيشون في الإمارات». نجوى أكدت في حديثها، أنها ستقدم هذه الأغنية خلال حفلها المزمع إقامته في 15 الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، على هامش فعاليات مهرجان دبي للتسوق. وقالت: «لم أرد أن أصل إلى الإمارات، وأن أحرم كل اللبنانيين من المشاركة في تقديم رسالة حب وعرفان ورد جميل لوطن فتح لهم قلبه، وقدم لهم الكثير، ولوطن أرى إنجازاته على مدار السنوات الأخيرة، تتحقق على الأرض».

وطن بقلوب

جملة «بابا زايد»، بدت مؤثرة جداً في نفس نجوى، التي قالت: «منذ صغرنا، ونحن نسمع كلمة «بابا زايد»، وعندما كبرنا، وجدتها كلمة واقعية وحقيقية، بفضل ما زرعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله».

وبينت نجوى في حديثها، أن كلمات الأغنية التي كتبها روجيه فغالي، وتولى أنطوان الشعك صياغة جملها اللحنية، تعكس رسالة الحب هذه، حيث يقول مطلع الأغنية:

«لما الإمارة يكون زايد مجدها

علا وبناها يتحقق وعدها

عمّر وطن بقلوب مش بحجارة

سلم أمانة تكمل المشوار

وصارت دني لا قبلها ولا بعدها».

مشاهدات

كليب الأغنية الذي حصد أكثر من 30 ألف مشاهدة على موقع «يوتيوب»، في أقل من 24 ساعة، جمع في مشاهده بعضاً من معالم الإمارات، وما حققته من إنجازات، حيث تغنت نجوى الكرم، بمشروع «مسبار الأمل»، قائلة إن اسم الإماراتي في كتاب التاريخ، وأنه استطاع أن يسبق الجميع إلى المريخ، وكانت الأغنية قد حظيت بتفاعل لافت من قبل متابعي الفنانة نجوى كرم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تناقلها عدد كبير في ما بينهم.