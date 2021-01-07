حقيقة اعتزال الفنانة يسرا وتفرغها للعبادة

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية أن الفنانة يسرا قررت اعتزال الفن في حالة تعافيها من فيروس كورونا، وأنها قررت أن تلجأ إلى الله في محنتها، داعية أن تمر منها على سلام، وتعود لحياتها الطبيعية من جديد.

ونفى مصدر مقرب من الفنانة يسرا كل ما تردد طوال الساعات الماضية عن اتخاذها قرارا باعتزال التمثيل والتفرغ للعبادة، إذا منّ الله عليها بالشفاء من فيروس كورونا، واستطاعت النجاة هي وزوجها من محنتهما المرضية، مؤكدا أن يسرا طلبت الدعاء لها بالفعل، ولا ترى تعارضا بين ممارسة مهنة الفن وبين التقرب إلى الله، وفقا لمجلة سيدتي.

وأشار المصدر نفسه إلى استقرار حالة الفنانة يسرا بعد خضوعها للعزل الصحي داخل منزلها، مؤكدا إنها استغنت بالفعل عن التنفس الصناعي، وصارت قادرة على التنفس بصورة طبيعية، ولكن حالتها المعنوية تدهورت عقب وفاة الكاتب المقرب إليها وحيد حامد.

وأضاف أن المشكلة الوحيدة التي لا زالت تواجه عودة يسرا إلى التمثيل قريبا، تكمن في تضرر صوتها بشدة من فيروس كورونا، حيث تسبب التهاب الحلق في صعوبة شديدة بالكلام، ولكنها تتحسن مع العلاج.