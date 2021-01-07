"زايد مجدها" .. رسالة محبة من نجوى كرم للإمارات

المصدر: دبي - غسان خروب

أيام قليلة تفصلنا عن موعد حفل الفنانة نجوى كرم التي تستضيفه دبي في مركزها التجاري العالمي، ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تغني فيها "بنت الكرم" في "دانة الدنيا"، إلا أنها تبدو مختلفة، حيث آثرت نجوى أن تسبق حضورها وحفلها بتوجيه رسالة محبة إلى الإمارات، عنوانها "زايد مجدها"، تكرم فيها "دار زايد" وبصمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسس الدولة، وأطلق مسيرتها التنموية والحضارية، حتى باتت الدولة قبلة لكل من يبحث عن الأمل والسعادة.

"رسالة حب لوطن فتح قلبه أمام اللبنانيين"، بهذا التعبير وصفت نجوى كرم أغنيتها، مشيرة في تصريحات أدلت بها لسكاي نيوز عربية، إلا أن "الفنان لا دخل له بالسياسة، وإنما له دخل بالحب والسلام والفرح، ورسالته تكون عبارة عن أمل وشوق يحملها من وطنه إلى الأوطان الأخرى".

وأضافت: "ما أحمله بصوتي اللبناني هو تحية كبيرة إلى الشعب الإماراتي الحبيب، ولكل اللبنانيين الذين يعيشون في الإمارات".

نجوى أكدت في حديثها مع سكاي نيوز عربية، أنها ستقدم هذه الأغنية خلال حفلها المزمع إقامته في 15 الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، على هامش فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

وقالت: "لم أرد أن أصل إلى الإمارات وأن أحرم كل اللبنانيين من المشاركة في تقديم رسالة حب وعرفان لوطن فتح لهم قلبه، وقدم لهم الكثير، ولوطن أرى إنجازاته تتحقق على الأرض، على مدار السنوات الأخيرة".

جملة "بابا زايد" بدت مؤثرة جداً في نفس نجوى التي قالت: "منذ صغرنا ونحن نسمع كلمة "بابا زايد"، وعندما كبرنا وجدتها كلمة حقيقية، بفضل ما زرعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله".

وبينت نجوى في حديثها أن كلمات الأغنية التي كتب كلماتها روجيه فغالي، أما جملها اللحنية فتولى أنطوان الشعك وضعها، تعكس هذا الحب، حيث يقول مطلعها:

"لما الإمارة يكون زايد مجدها

علا وبناها تيحقق وعدها

عمر وطن بقلوب مش بحجارة

سلم أمانة تكمل المشوار

وصارت دني لا قبلها ولا بعدها".