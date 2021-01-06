عزاء حاتم علي في دبي .. عامر بنجوم الفن

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رغم مرور نحو أسبوع على رحيل المخرج حاتم علي، لا تزال أجواء الحزن مخيمة على أركان الدراما السورية ونجومها، الذين رصوا صفوفهم جيداً في وداع حاتم علي، فبعد أن بادروا إلى حمل نعشه والمشاركة في جنازته التي فتحت لها الشام أبوابها السبعة، اجتمع عدد من نجوم الدراما السورية في دبي، ليقيموا بيت عزاء للمخرج الراحل، تكريماً له ولعطائه، ولتمكين عدد من النجوم الذين لم يتمكنوا من السفر إلى سوريا للمشاركة في عزاء الراحل، حيث وقف على بوابة بيت العزاء في دبي الفنان باسل خياط وزميله عابد فهد وماهر صليبي، والذين تقبلوا واجب العزاء من الجميع.

عن بيت العزاء الذي أقيم في دبي، وجاء بمبادرة من إحدى شركات الإنتاج، لم يغب أحد من نجوم الفن السوري والخليجي والعربي، والذين آثروا تحويل بيت العزاء إلى اشبه بليلة وداع وحب في حاتم علي، حيث خيمت على بيت الأجر الذي أقيم في أحد فنادق دبي، أجواء من الحزن والألم الذي كان بادياً على وجوه العديد من النجوم، لا سيما باسل خياط، الذي اجهش بالبكاء، حيث رثى الراحل بكلمات مؤثرة، قال فيها: "أستاذ حاتم كان شريكا وصديقا ورفيقا .. وكل من تعامل معه يدرك هذا الشيء جيداً، لقد كان الخبر صاعقا".

وكان خياط قد كتب على صفحته في موقع "انستغرام": "الله معك حاتم، برحيلك عالم كامل لن يعود، عالم كامل كامل، استاذي ومعلمي في سنتي الأولى .. دلع الرحبي، إلى عمرو وغزل وغالية، ثبتكم الله في صبركم وأعانكم وبارك بكم، وانا لله وإنا اليه رراجعون .. أحلامك كبيرة يا حبيبي لمن تركتها، ومشيت سأفتقدني فيك .. سأفتقدك يا حبيبي".

وأضاف: "رحلت ووالدي في نفس العام، كان والدي يقول لي إذا كنت مع حاتم فأنا مطمئن، رحلت يا استاذي .. رحل حاتم يا والدي، رحلتما فماذا تركتما وراءكما".

عن بيت العزاء لم يغب الفنان عابد فهد، والذي قال إنه لا يصدق الأمر حتى الان، كما حضرت أيضاً زينة اليازجي، والفنانة ميساء مغربي، والفنان عبد المحسن النمر، وديما بياعة، ومي المصري، ولانا الجندي، وكذلك الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، بالإضافة إلى عدد من النجوم العرب، وكان حبيب غلوم قد وصف رحيل حاتم بقوله: "حاتم علي لا يتكرر".