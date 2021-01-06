فنان خليجي يبكي جمهوره بسبب السرطان وابنه يطلب الدعاء له

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت الحالة الصحية للفنان الكويتي صادق الدبيس جراء معاناته من مرض السرطان، وشكلت حالته الصحية صدمة في أوساط عشاقه ومحبيه.



ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان على حسابها في "إنستغرام" فيديو مؤثراً جداً سُجّل للفنان صادق الدبيس بوضعيات مختلفة أثناء وجوده في المستشفى حيث يتلقى العلاج اللازم لسرطان المعدة، وفق ما نشره موقع لها.

وبدا الدبيس في الفيديو في حالة أحدثت موجة من التأثر في أوساط المتابعين الذين عبرّوا عن حزنهم لمُصابه متمنين له الشفاء العاجل. كما ظهر في المقطع ابنه وهو يصرّح بحديث لبرنامج "ع السيف" الذي يُعرض على شاشة قناة atv مشيرا إلى أنه رفض تصوير والده بسبب سوء حالته، وشاكراً عدداً من المشاهير الذين اتصلوا للاطمئنان على صحة والده عبر الهاتف كما من خلال مواقع التواصل. وطالباً من الجميع الدعاء له بالشفاء.

يُذكر أن دانة ابنة صادق الدبيس كانت قد نشرت على حسابها الخاص في التطبيق، صورة لوالدها ظهر فيها وهو يرقد على سرير المرض بعد إعلان إصابته بالسرطان. وبدا واضحاً التغيير الذي تركه المرض والعلاج على ملامحه. وتعليقاً كتبت دانة: "اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء ولا يعجزك شيء. اللهم اشفِ من نحب، وكل نفس ذاقت طعم الألم، يا شافي، يا معافي، اشفِ. الود ودي أعطيك كل صحتي بس أشوفك بقوة وعافيه، اللهم اشفِ حبيبي أبوي".