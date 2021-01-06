بعد أسطول السيارات .. جاكيت ياسمين صبري يثير الجدل في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر خاصية الاستوري على حسابها في إنستغرام، جدلاً واسعاً بين جمهورها بسبب سعر الجاكت الذي ارتدته من دار الأزياء الفرنسية Balmain.

ويبلغ سعر الجاكيت من دار أزياء Balmain 4895 دولاراً، أي ما يعادل حوالي 76,831 جنيها مصريا.

وكانت الفنانة وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أثارا الجدل بعدما نشرت ياسمين صورة في "إنستغرام" بدت فيها وهي تسير مع زوجها في حديقة منزلهما وقد أمسك كلٌ منهما بيد الآخر.

إلا أن عدداً من متابعي ياسمين انتقد المكان الذي اختارا أن يسيرا فيه حيث ظهر في الصورة أسطول السيارات الفارهة التي يمتلكها زوجها ومنها السيارة التي أهداها لها أخيراً وأثارت ضجة بسبب سعرها الذي يبلغ ستة ملايين ونصف مليون جنيه.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.