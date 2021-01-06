ما حقيقة إصابة الفنانة فيروز بفيروس كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان خبراً منسوباً إليها عن إصابة الفنانة الكبيرة فيروز بفيروس كورونا.

أكدت الوكالة في بيان: "تتداول مجموعات واتساب خبراً كاذباً منسوباً إلى "الوكالة الوطنية للإعلام"، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي".

وأضافت: "إن هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".