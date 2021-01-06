شاهد.. ابنة شيرين عبد الوهاب تثير التفاعل بغنائها

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، هنا، وهي تشدو بأغنية Lonely، مبدين إعجابهم بصوتها.

يذكر أن آخر أعمال شيرين أغنية “مش قد الهوى”، والتي طرحتها أخيراً عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.