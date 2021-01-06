بعد اتهامها بالإساءة إلى الحجاب.. الفنانة عبير صبري ترد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت الفنانة عبير صبري عن استيائها من الأخبار التي انتشرت عن ندمها على ارتداء الحجاب.

وأوضحت عبير، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، أنه تم تحريف تصريحاتها في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي المقرر عرضه يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقالت: "أرجو من رواد السوشيال ميديا إنهم ميصدقوش المواقع اللي تاخد كلام في برنامج متصور صوت وصوره ويلحقوا قبل إذاعة الحلقة ياخدوا نصف التصريح عشان يغيروا معناه لزيادة مشاهداتهم، وميهمهمش سمعة وكرامة الفنان".

وأضافت: "رأيي كان وما زال الحجاب فرض أؤمن به تماماً، وإجابتي عن السؤال كانت في حلقتي اللي هتعرض يوم الجمعة والسبت في برنامج واحد من الناس مع دكتور عمرو الليثي".

وتابعت: "قلت حرفياً ندمت إني لبسته قبل ما أكون مستعدة مظبوط للخطوة دي، وندمت إني قلعته، وأتمنى أرجع له في وقت تاني".