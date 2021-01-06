إخلاء سبيل ابنة الفنانة نهى العمروسي في قضية "فيرمونت"

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل نازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي المحبوسة على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.

وأمرت النيابة، في بيان لها، بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد ونازلي مصطفى المحبوسين على ذمة التحقيقات، وذلك بحسب ما نشر موقع "اليوم السابع".

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقاً به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من اعتداء بعض الأشخاص عليها جنسياً خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم، فأمرت بملاحقتهم دولياً.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى للنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.