رسالة إلى دينا الشربيني.. سيلفي عمرو دياب وملكة جمال لاتفيا يثير جدلاً

المصدر: دبي - غسان خروب

لم يكد الفنان عمرو دياب ينتهي من "عاصفة" دينا الشربيني، حيث لا يزال الغموض يلف علاقتهما، حتى دخل في دوامة الجدل مرة ثانية، صعدت به إلى عنان "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره بصورة سيلفي مع ملكة جمال لاتفيا، ومدونة الموضة على "انستغرام"، كارولينا زوبروفا، الأمر الذي أثار جدلاً على "التواصل الاجتماعي"، وسط سيادة تكهنات حول وجود علاقة بين دياب وكارولينا.

الظهور الأول للصورة كان من خلال صفحة الشاعر خالد تاج الدين على "انستغرام"، والذي ارفقها بتعليق قال فيه "حلوة البدايات". تعليق تاج الدين بدا غامضاً ومثيراً، ففي الوقت الذي حملت فيه إحدى أغنيات ألبوم دياب الجديد العنوان نفسه، رأى فيها البعض إشارة إلى وجود علاقة بين "الهضبة" وكارولينا، لا سيما وإنهما تواجدا في ذات المكان خلال احتفالهما برأس السنة الميلادية في دبي.

عاصفة التكهنات لم تتوقف عند حدود هذه الصورة، وإنما اتسعت دائرتها مع ظهور صورة أخرى تجمع دياب مع مواطنته الفنانة إيمي سالم، الأمر الذي رفع اسم ايمي أيضا على قائمة الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دعا إيمي إلى كسر صمتها، والتوضيح بأنها واحدة من معجبي الهضبة، مبينة في تصريحات صحافية أدلت بها لوسائل إعلام مصرية، إنها تعرفت عليه قبل سنوات طوال عبر شركة الإعلان التي كانت تمتلكها، قائلة انها وعبر هذه السنوات التقطت عشرات الصور مع دياب، الذي يستعد حاليا لإحياء حفل له في استاد دبي الرياضي، من المقرر إقامته في 22 يناير الجاري على هامش فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

علاقة دياب مع دينا الشربيني عادت أخيراً إلى الواجهة، بعد ظهورها خلال احتفالات رأس السنة الميلادية في إحدى مطاعم دبي، حيث قامت مع صديقتها بتحطيم الصحون، وبالتزامن نشر دياب على صفحته في انستغرام مقطعا من أغنيته الجديدة "طبعها كدة"، وهو ما دعا معجبيه إلى اعتبارها رسالة إلى دينا.