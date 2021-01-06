بالفيديو.. هل طلب الشيف نصرت يد الفنانة أنغام؟

المصدر: البيان الإلكتروني

بين الجد والهزل، نشرت الفنانة أنغام فيديو مع الشيف التركي ​نصرت غوكشيه​ خلال زيارتها لمطعمه في دبي، وهي ترد بالنفي على سؤاله لها، إن كانت متزوجة.

في الفيديو أجابت أنغام: "الحمد لله لست متزوجة الآن، Not anymore ".

ويبدو أن أنغام التي انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لا تفكر بالزواج حالياً، وينصب تركيزها على أبنائها وأعمالها الفنية.

وكان زوج الفنانة أنغام قد فاجأ الوسط الفني بنبأ عودته إلى زوجته الأولى بصورة نشرها في إنستغرام معلقاً: "2020 كانت الدرس العظيم وعام التصحيح، عام التعويض بإذن الملك الحق دعواتكم حبايبي.. بسم الله توكلت على الله وكل سنة وأنتم طيبين وفي صحة وستر ونجاح".

ويذكر أن الفنانة المصرية شاركت حسين الجسمي في افتتاح مدرج خورفكان بحفل ليلة رأس السنة 2021 وعبرت عن سعادتها البالغة بهذا الحدث الذي يدعو للفخر قائلة عبر حسابها في إنستغرام: "فخر وسعادة كبيره ان افتتح معكم صرح ثقافي فني يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعاً ".