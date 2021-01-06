نجاح لافت لأغنية الياسي «درة الأوطان»

المصدر: دبي - البيان

حظيت أغنية الفنان حبيب الياسي الجيدة: «درة الأوطان»، بنجاحات وشعبية كبيرة، وهي من كلمات سيف مفتاح النيادي، وصاغ ألحانه بنفسه، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وإنتاج شركة إتش برودكش، بإشراف عام المنتج علي الياسي. ولقيت الأغنية قبولاً لافتاً من أفراد الجمهور، بفضل ما تكتنزه من معانٍ وقيم وطنية إذ يتغنى الياسي فيها بإنجازات الإمارات وملامحها الجمالية، وما حققتها وبلغته في ظل رعاية واهتمام قادتها المتفردين، وذلك خاصة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى يومنا هذا.

فخر

وعن اختياره لأغنية وطنية مع بداية العام، كان قد قال الفنان حبيب الياسي: «فضلت أن أبدأ العام الجديد بأغنية وطنية، فموطني يستحق الحب في كل الأعوام، وأشعر بالفخر والاعتزاز حينما أغني هذا النوع من الأغنيات، وبالنهاية وطني هو الحب الحقيقي والأبدي وأفضل شيء كان (درة الأوطان) لبداية عام جديد سعيد لنا وللعالم بإذن الله». وعن تحضيراته للفترة المقبلة يقول: لدي عدد من الأغنيات الرومانسية، هذه الفترة أعكف على قراءتها واختيار الأفضل لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وسوف أصب تركيزي على تلك الأعمال مجدداً، إلى جانب عدد من الأعمال باللهجة المصرية وقريباً سترى النور، إضافة إلى الجلسات الغنائية بالعود.