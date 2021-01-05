الفنانة حورية فرغلي توضح معاناتها بعد تشوه أنفها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل معاناتها خلال السنوات الأخيرة، بعد تشوه أنفها عقب عمليات خضعت لها بسبب حادث تعرَّضت له أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل.

وأوضحت حورية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، أنها حزينة للغاية لأنه لا يتواصل معها أي شخص من الوسط الفني، ولا يسأل عنها أحد.

وقالت: "محدش بيكلمني، ليه أنا ضايقت مين، صعبان عليا نفسي، ومش عايزة حد يشوفني كده إلا لما ارجع زي الأول، وكمان الواحد بيكبر في السن، يعني ممكن أعمل عمليه تطلع كويسة، بس أنا كبرت في السن، أنا عندي 44 سنة دلوقت".

وأضافت أنها تعيش بمفردها تماماً منذ أزمة فيروس كورونا المستجد، بعيداً عن والدتها وشقيقها، وعند خروجها من المنزل بالكمامة يتعرف إليها الناس في الشارع رغم ذلك.

وتابعت: "أنا مش عايزاهم يفرقوا بين شكلي قبل كده وشكلي دلوقتي، بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يقول ده من التجميل، بقول يا رب خليه في مكاني عشان يحس اللي أنا حاسة بيه، كفاية إني بتنفس من بوقي ومبستطعمش الأكل، ومش بشم أي ريحة.. ده عذاب".

وذكرت أنها تنتظر حالياً عودة فتح السفارة الأمريكية في القاهرة لتتمكن من الحصول على تأشيرة والسفر لإجراء عملية جديدة لدى أحد أشهر الأطباء هناك، ولديها أمل كبير بأن تعود أفضل مما كانت عليه.