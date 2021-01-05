نجاة الصغيرة: «صعوبات» تحول دون عودتي للغناء

المصدر: دبي - البيان

أكدت الفنانة المصرية الشهيرة المعتزلة، نجاة الصغيرة، وجود ما سمّتها «صعوبات» تحول دون عودتها إلى ساحة الغناء العربية مرة أخرى، حسب ما أورد موقع «روسيا اليوم» الذي بين أنها أشارت في لقاء هاتفي لها مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ضمن برنامجه «الحكاية» الذي يذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إلى أن هناك «صعوبات» تعيق عودتها، يتعلق بعضها بوجود العازفين الذين ستتعاون معهم. وأوضحت نجاة الصغيرة أن إحدى الصعوبات هي غياب الملحن المناسب للعمل الذي تتمناه. وبينت نجاة خلال اللقاء أن المجموعة الفنية الخاصة بها ليست موجودة حالياً كي تظهر مجدداً، مؤكدة «صعوبة» الأعمال التي تقدمها، ولفتت إلى أنها تحاول «أن تقدم حاجة قريباً». كما أكدت نجاة الصغيرة أن صحتها «جيدة»، وذلك بعد انتشار شائعات حول مرضها ووفاتها خلال الفترة الماضية.