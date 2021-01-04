27 فيلماً في مسابقتي «العين السينمائي 3»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مهرجان «العين السينمائي» في دورته الثالثة، الذي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 23 وحتى 27 يناير الجاري، عن اختيار 27 فيلماً للمشاركة في مسابقتي الصقر لأفلام «المقيمين» وأفلام «الطلبة».

وقد تم اختيار الأفلام التي ستعرض في ستار سينما بوادي مول في مدينة العين بتاريخ 24 و25 و26 يناير للتنافس فيما بينها على جائزة الصقر لأفلام «المقيمين»، وهي: «الوجبة الأخيرة» للمخرج الهندي ساشين أوجستين، و«الرجل الرائع» للهندي رويستون فرنانديس، و«امرأة سمراء على الطريق» للمصري محمود محمود، و«غرفة 19C» للأردني ليث الرمحي، و«فينج شوي» للمصري محمد فرج، و«سراب» للعراقي جاسم عبدالله التميمي، و«في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» للمصري مصطفى مراد، و«10» للمصري محمد سمير، و«تألق ابتدائي» للأمريكي ليو وونج، و«عشرة» للمصري يوسف فريسكا.

مسابقة

واختار «العين السينمائي» ضمن مسابقة «الصقر لأفلام الطلبة»، 17 فيلماً، وهي مجموعة أفلام منتقاة من صنع طلاب المدارس، وهي: «ألبوم صور» لعلي لاري، و«طفل في داخلك» لأحمد محمد المازم، و«السياحة الفضائية» لحمد الأميري، و«غير متوقع» لسلطان عبدالله و«أمل» لنورة حمادة، و«مستوى أعلى» لأحمد العلي و«صنع لعبة فيديو» لعبدالله عبيد و«صناعة مكينة الرعب» لعمرو لقمان، و«المجبوس» لأحمد الرميثي، و«ثروب» لسلطان خميس، و«قفزة الفضاء» لعدنان وجيه العجمي، و«ريحة أبوي» لفوزية محمد، و«2020 الحجر الصحي» لفاطمة جاسم فلامرزي، و«المريض 31» لهزاع المنصوري، و«عالمي الخاص» لخديجة اليعقوبي، و«ذا بوكس» لعمر الطاهر، و«شوكة» لدانة المراغي.