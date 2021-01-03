«درة الأوطان».. جديد حبيب الياسي

المصدر: دبي - البيان

استهل الفنان الإماراتي حبيب الياسي، العام الجديد، بأغنية جديدة، عنوانها «درة الأوطان».

الأغنية الجديدة تتغنى بالوطن وبإنجازاته التي تحققت له عبر سنوات العمل والإنجاز. وهي من كلمات سيف مفتاح النيادي، وألحان حبيب الياسي، أما التوزيع الموسيقي، فجاء بتوقيع إبراهيم السويدي.

وتقول الأغنية:

دارنا ماشي يساويها

درة الاوطان محلاها

شوف كم وفود تلفيها

تبهر الزائر اذا جاها

جنةٍ بالأرض بانيها

زايدٍ بالعزم سواها

وكمل الأبطال تاليها

في طريق المجد ممشاها

بالاسم نفخر وطاريها

وفي قلوب الشعب مغلاها

وفي نظر العيون نغليها

وكل ما نملك ونفداها

نعشق تراب الرمل فيها

والبحر والسيح ووطاها

وشيخنا الوافي محليها

بالفخر والقدر علاها

فوق بالعليا وعاليها

قمة الامجاد يرقاها

دارنا ماشي يساويها

درة الاوطان محلاها

وقال الفنان حبيب الياسي، في تعليق على صدور هذه الأغنية: فضّلت أن أبدأ العام الجديد بأغنية وطنية، فموطني يستحق الحب، في كل الأعوام. وأشعر بالفخر والاعتزاز. وطني هو الحب الحقيقي والأبدي.