"المرأة القطّة" تطلب الطلاق بعد زواج دام أقل من عامين

المصدر: د ب ا

ذكرت تقارير اليوم الأحد أن الممثلة زوي كرافينز "32 عاما" تقدمت بطلب للطلاق من زوجها كارل جلاسمان بعد زواج دام أقل من عامين.

وأكد المتحدث باسم زوي نبأ الانفصال، مضيفا أن زوي تقدمت بطلب الطلاق في 23 ديسمبر الماضي.

وكانت زوي قد تزوجت من كارل في 29 يونيو 2019 في منزل والدها المغني ليني كرافينز في باريس.

وكانت العلاقة بين زوي وكارل قد بدأت عام 2016.

وقد اختيرت الممثلة الأمريكية زوي كرافيتز للعب دور كاتوومان (المرأة القطّة) في الجزء الجديد من "باتمان"، الذي يؤدي بطولته روبيرت باتينسون.

ويتولّى مات ريفز إخراج الجزء الجديد من "باتمان" المرتقب صدوره في 2021.