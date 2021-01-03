وفاة الفنان السوداني كمال كيلا وهو في الطريق إلى المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت صحيفة "السوداني" مساء أمس السبت، وفاة فنان الجاز السوداني الشهير، كمال كيلا، عن عمر ناهز 73 عاماً، وهو في طريقه إلى مستشفى بحري، لتلقي العلاج.

وقالت الصحيفة السودانية إن كيلا أصيب بوعكة صحية ألزمته الفراش منذ فترة طويلة.

ويعتبر المطرب السوداني من فناني الجاز الماهرين والمميزين في السودان بعصره الذهبي، حيث كانت أغانيه تتناول مواضيع السلام، والوطن، ووقف نزيف الحرب.

وغنى كيلا باللغة الإنجليزية، إلى جانب اللغة العربية، وتخطت شهرته حدود وطنه السودان.