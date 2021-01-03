حرم السلطان هيثم بن طارق تهنئ فخرية خميس بالسلامة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

فصل جديد تعيشه الفنانة العمانية فخرية خميس مع مرض السرطان، فبعد خلاصها من جرعات الكيماوي التي خضعت لها في إطار حربها مع المرض، عادت فخرية خميس إلى أروقة مستشفى مسقط في عمان، لتلتزم الفراش الأبيض، بعد خضوعها لعملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة، لتخرج من غرفة العمليات، بعد الإعلان عن نجاح العملية، حيث تعكف فخرية خميس حالياً في مرحلة نقاهة، ازدادت جمالاً ببطاقة التهنئة التي أرسلتها حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي إلى الفنانة فخرية خميس، مصحوبة بباقة من الورد، وذلك وفق المقطع المصور الذي نشرته فخرية خميس على حسابها في "انستغرام"، توجهت فيه بالشكر الى حرم السلطان هيثم بن طارق.

في المقطع المصور، قالت فخرية: "من على سرير المستشفى تقربني مسافات المحبة، حيث الشفاء.. شكراً مولاتي وسيدتي الجليلة الكريمة، عهد بنت عبد الله البوسعيدي، حرم مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، حفظكم الله واسرتكم الكريمة". وأضافت: "تشرفت باتصال منها، حيث كانت تسأل عني، وتعودنا منها تواصلها مع المواطنين، وزرع البسمة والفرحة في القلوب، لسؤالها الدائم"، موجهة الشكر إلى حرم السلطان هيثم بن طارق، قائلة: "شكراً سيدتي الجليلة، عز وفخر لعمان والإنسانية"، وكتبت فخرية: "بكيت فرحاً وأنا استمع نطقك بالدعاء والتوسل للسماء، لي بالشفاء.. جزاك الله خير".

فخرية خميس سبق لها أن أوضحت في تعليق أخر، تفاصيل العملية التي خضعت لها في المستشفى السلطاني، حيث كتبت عبر "انستغرام": "تم إجراء عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط، وإزالة الثديين بالكامل على أيدي الأطباء الأعزاء في مستشفى مسقط الخاص"، موجهة الشكر إلى الطبيب طه محسن جمعة اللواتي والطاقم المساعد له على كل ما قدموه لها، من مساعدة وتسهيلات للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وأوضحت فخرية خميس، أن من تابَع حالتها يعرف نوعية العملية التي أجرتها، حيث تعاني من سرطان الثدي، وحاولت الحصول على العلاج الكيماوي على جرعتين؛ كون "الورم" يرتكز في منطقة واحدة، ولكن تَقَرَّرَ لها الخضوع لجراحة.

خضوع فخرية خميس لعملية جراحية وطلبها في وقت سابق "الدعاء لها"، لم يمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها عدد كبير من زملائها ونجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان الإماراتي حبيب غلوم، الذي دعا متابعيه إلى الدعاء للفنانة فخرية خميس، قائلاً: "دعواتكم للأخت العزيزة أم عبد الله الفنانة فخرية خميس.. الله يشافيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يا رب العرش العظيم"،

أما الكاتب المسرحي العماني محمد العلاوي، فغرد بالقول: "اللهم اشف فنانتنا الجميلة فخرية خميس"، في حين غرد الكاتب هلال البادي بالقول: "مع مطلع هذا العام نتوجه بالدعاء الخالص للمولى عز وجل، بان يمن بالشفاء العاجل على الفنانة الكبيرة والرائعة فخرية خميس، التي دخلت غرفة العمليات ورحلة علاج من السرطان، شافاها الله وعافاها وأعادها لنا سالمة معافاة"، بينما كتبت الفنانة شمعة محمد على تويتر: "دعواتكم الغالية للأخت الغالية الحبيبة الفنانة الجميلة فخرية خميس أم عبد الله بالشفاء العاجل.. يا رب أحفظها بحفظك الكريم، ردها لنا".

يذكر ان الفنانة فخرية خميس، كانت قد أصيبت في سبتمبر الماضي بفيروس كورونا، والذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، والذي بدأت رحلتها الفعلية معه في أكتوبر الماضي، وذكرت أن الأطباء قد حددوا لها جرعتين من العلاج الكيماوي، وذلك نظراً لأن "الورم من الدرجة الثانية"، ويتركز في منطقة واحدة.