براءة الفنان رامز جلال من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ببراءة الفنان المصري رامز جلال في دعوى أقامتها الكاتبة هيام كمال ضده وضد مالك قناة "إم بي سي" اتهمتهما فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية عقدت جلسة الحكم في الدعوى التي أقامتها الكاتبة هيام سليم، تتهم فيها الفنان رامز جلال بسرقة والاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج المقالب "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر" و"رامز مجنون رسمي"، حيث قضت المحكمة ببراءة رامز جلال ومالك قنوات mbc وليد الإبراهيم.

وأكد دفاع الكاتبة أنه سيقدم استئنافاً على الحكم الصادر لتفصل بها محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، مشيراً إلى أن محكمة جنح العجوزة كانت قد أحالت الدعوى المقامة من الكاتبة هيام كمال ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وأوضحت الدعوى القضائية أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر"، لافتةً إلى أنه خلال الدعوى القضائية، تواصل فريق الإعداد معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.