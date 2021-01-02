وفاة الكاتب المصري وحيد حامد

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، صباح اليوم، الكاتب المصري الكبير وحيد حامد عن عمر يناهز 76 عاماً، بعد صراع مع المرض استمر أسبوعاً، حيث كان قيد الملاحظة في غرفة الرعاية الفائقة بأحد المستشفيات منذ الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، ستشيع جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة.

وكان آخر ظهور للمبدع الراحل في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ عام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب في بيتي، والبريء، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، ومسلسلات: العائلة، وأوان الورد، والجماعة.