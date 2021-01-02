تغريدات النجوم فرح وأمل بالعام الجديد

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

بدا الفرح مهيمناً على تغريدات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكّل الاحتفال بالعام الجديد قاسماً مشتركاً في ما بينهم، حيث آثر كل واحد منهم استقبال 2021 بطريقته الخاصة، ففي وقت ارتدت فيه حسابات نجوم الدراما السورية ثياب الحداد على رحيل المخرج حاتم علي، ليخلّف رحيله وجعاً في قلوبهم، حاول عدد من النجوم صد ما يتعرضون له من حملات تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بجملة من التغريدات، ففيما وجهت أحلام النصيحة لحلا الترك وأطلقت حملة لترويج ألبومها، كشفت سيرين عبدالنور عن الدروس التي تعلمتها من 2020، بينما ودعت سميرة سعيد العام بطريقة خاصة، لتنفي يسرا ما يتردد حولها من شائعات، ووجهت الفنانة درة رسالة «ساخنة» لكل من يحاول التنمر عليها.

الفنانة الإماراتية أحلام آثرت استقبال العام الجديد بإطلاق حملة ترويجية واسعة لألبومها الجديد «أحلام 2021» كاشفة عبر حساباتها عن غلافه، وطلبت من جمهورها رفدها بمجموعة أفكار مبتكرة لحملة الألبوم الجديد. وكتبت: «أتمنى مشاركة الجميع، سواء من جمهوري أو جمهور أي من زملائي الفنانين، أهلاً بالجميع وبالطاقة الإيجابية الحلوة».

من جهة ثانية، تجاوبت أحلام مع طلب منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، التدخل في القضية وإقناع حلا بالتراجع عن القضية. حيث دعت أحلام عبر «ستوري انستغرام» حلا إلى «التروي والصبر»، داعية إياها إلى ضرورة البر بوالدتها.

وقالت: «الأم هي جنة الدنيا مهما صار، خذي رضاها ابنتي واتركيها على الله». وأضافت: «دائماً أقول سوف نبدأ من الصفر، لا تنسي كلامي لك ومن لا يشعر بآلامك سيأتي يوم ويشعرون به، ولكن أمك.. أمك ثم أمك.. أحبك وأنا معك كالعادة».

واستقبل الفنان عيضة المنهالي، 2021 بأغنيته الجديدة «تدري أنته»، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وكتب المنهالي على «انستغرام»: بمناسبة العام الجديد أهديكم هذا العمل.

من جانبه، فضل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، وداع 2020، عبر طرح عمله الغنائي الجديد جردت سيفك، وهو من كلمات الشاعرة جنان، وألحان أحمد الهرمي، وكان عبدالمجيد قد هنأ متابعيه بحلول 2021.

بالقول: اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد وسنة جديدة قد أقبلت.. نسألك خير هذه السنة، ونعوذ بك من شرّها، ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العافية والأمن والأمان ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. علماً أن عام 2020 شهد نشاطاً عالياً لعبدالمجيد، الذي طرح فيه أغنية حن الغريب، التي حققت أكثر من 58 مليون مشاهدة على يوتيوب، ووصفها عبدالمجيد بالصفعة الفنية.

أما الفنانة اليسا فعدّت في تغريدة لها أن 2020 من أسوأ السنوات التي مرت على البشرية، وقالت: لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام 2020 بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس، وختمت تغريدتها بالقول: وداعاً 2020 غير مأسوف عليكِ.

أما الفنانة نوال الزغبي التي أعلنت أخيراً تصالحها مع الإعلامي زافين بعد مقاطعة دامت 11 عاماً، فودعت 2020 بالقول: إذا كانت لديك عائلة تحبك، والقليل من الأصدقاء الحقيقيين، طعام على الطاولة وسقف يؤويك، فأنت أغنى مما تتوقع، سنة سعيدة للجميع.

في حين، شاركت سيرين عبدالنور متابعي حساباتها ببعض الدروس التي تعلمتها من 2020، وقالت: تعلمت في هذه السنة، عدم الوثوق بالابتسامات المجانية، فليس كل ابتسامة يوجد وراءها نية طيبة، وتعلمت أنه ليس كل من قال أحبك يعرف قيمة هذه الكلمة، وأن الحق لا يموت حتى لو أخذ الباطل مجده، تعلمت أن أكون إنسانة صامدة أمام العواصف، بإيمان كبير متسلحة بقوة الله وقوة العائلة. من طرفها، شاركت نانسي عجرم متابعيها برسالة قالت فيها: هذه السنة كانت صعبة كثيراً علينا، كل شيء حولنا تغير، ولكن الأمل دائماً أقوى.. أتمنى لكم سنة جديدة حلوة وفرحاً حقيقياً.

وعلى طريقتها الخاصة، ودعت الفنانة سميرة سعيد العام الماضي، حيث ظهرت في مقطع مصور نشرته على انستغرام وهي تمارس رياضة الملاكمة، وعلقت بالقول: وأنا أتخيل أمامي 2020، هل لديكم طريقة أفضل لوداعها؟، لتنهال عليها عشرات التعليقات التي حملت لها الأمنيات بأن يكون العام الجديد أفضل وأن تحقق فيها كل أمنياتها. وكان الفنان سعد المجرد أول من دعم سميرة سعيد في طريقتها الانتقام من عام 2020.

من جهة أخرى، أصابت سهام الشائعات أخيراً الفنانة يسرا، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء حول تدهور حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ما دعا يسرا إلى كسر عزلتها، وتوجيه رسالة إلى كافة محبيها تؤكد فيها استقرار حالتها الصحية، ووجودها في بيتها. وقالت: الحمد لله أنا أفضل الآن، بفضل دعائكم لي، وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا ما زلت أخضع للعزل المنزلي، وأتابع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر والتقدير لهم.

وبعد تعرض ابنه الفنانة يسرا اللوزي للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأم الطرشة، كشفت الفنانة التونسية درة عن وجود حسابات مأجورة تقوم بانتقادها على التواصل الاجتماعي، حيث كتبت عبر ستوري انستغرام: بالنسبة للناس المدفوع لها، لإنشاء «حسابات مزيفة»، وتشتمني على «سوشيال ميديا»، أوضح لكم أن ما تقومون به لن يأتي بأي نتيجة. وتابعت: أنتم ناس لا تفهمون وفاشلون، وطالبتهم بإخراج طاقتهم بعيداً عنها.