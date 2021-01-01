بالفيديو.. نجوم سوريا يستقبلون جثمان حاتم علي بالدموع

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل عدد من نجوم الفن السوريين، جثمان المخرج السوري حاتم علي، الذي وصل مساء أمس إلى سوريا، حيث كان في استقباله أيضا أبناؤه وأصدقاؤه.

وكان من ضمن النجوم سلاف فواخرجي التي وقفت لاستقبال النعش باكية، وكذلك زوجها وائل رمضان ونجوم آخرون.

وتوفي حاتم علي يوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، وعثر عمال فندق ماريوت الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة على المخرج السوري أثناء تنظيف الغرفة متوفى إثر أزمة قلبية في غرفته، وهو ما استدعى إدارة الفندق للتواصل مع شرطة السياحة من أجل معرفة سبب الوفاة وإنهاء الإجراءات اللازمة.

كانت نيابة قصر النيل الجزئية في مصر، قد سلمت جثة المخرج السوري المتوفى حاتم علي، إلى السفارة السورية عقب الانتهاء من تشريح الجثمان وإعداد تقرير الطب الشرعي بناء على رغبة القنصل السورى وأسرة المخرج لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري، تبين من التحقيقات الأولية، أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.

يذكر أن النيابة كانت قد قررت التصريح بدفن جثة حاتم علي، بعد صدور تقرير الطب الشرعي، وذلك عقب تشريح جثة المخرج السوري.

وكانت النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي كان يقيم به الراحل، واستمعت لأقوال العاملين في الفندق.