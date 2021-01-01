الكشف عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

المصدر: البيان الإلكتروني

تحسنت الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد نقله إلى المستشفى، أمس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت الصفحة الرسمية للإبراشي على "فيسبوك" أنه حالياً في غرفة عادية، وليس في العناية المركزة، وذلك بعد دخوله العناية المركزة أمس.

كان الإعلامي وائل الإبراشي أعلن إصابته بالفيروس 24 ديسمبر الجاري، وعلَّق على إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلاً: "إن شاء الله نعدي المحنة دي".

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "القناة الأولى المصرية"، أن الأعراض كانت نفسها أعراض الإنفلونزا، لكنه تعامل معها من البداية على أنها كورونا.