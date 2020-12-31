نقل الكاتب المصري وحيد حامد للعناية المركزة إثر أزمة صحية

المصدر: البيان الإلكتروني

نقل الكاتب السيناريست المصري الكبير وحيد حامد اليوم الخميس، إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات بشكل سريع لتلقي العلاج بعد لأزمة صحية طارئة.

وقال موقع صحيفة "الأهرام" إن الكاتب السيناريست وحيد حامد تعرض عصر اليوم لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين، ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة.

وأشارت إلى أن الكاتب الكبير يعاني منذ فترة مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت في وقت سابق بأن وحيد حامد أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، حيث يعاني من مشاكل في القلب والرئة.