الموت يفجع الفنان صلاح عبد الله في شقيقه

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، صباح اليوم، سمير عبد الله، شقيق الفنان المصري صلاح عبد الله.

وكتبت دنيا، ابنة الفنان، عبر الصفحة الرسمية لوالدها بموقع إنستغرام: "توفي إلى رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبد الله، وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة العصر".

وحرص عدد من نجوم الفن، من بينهم أحمد رزق ونسرين أمين، على مواساة الفنان والتعليق على خبر الوفاة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن صلاح عبد الله ينتظر عرض فيلمه الجديد "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأحمد مالك، وسارة الشامي، وعمر الشناوي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.